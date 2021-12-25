Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

26 декабря 2021 в 03:39 Размер текста - 17 +

В России ужесточат наказание для курильщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для курильщиков. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. «За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП („Нарушение требований пожарной безопасности“). Штраф для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — рассказал Корытов агентству «Прайм». Ранее юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов также предупредил о штрафах за курение на собственном балконе. Он отметил, что наказать курильщика можно только в том случае, если он нарушает противопожарные правила. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для курильщиков. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. «За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП („Нарушение требований пожарной безопасности“). Штраф для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — рассказал Корытов агентству «Прайм». Ранее юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов также предупредил о штрафах за курение на собственном балконе. Он отметил, что наказать курильщика можно только в том случае, если он нарушает противопожарные правила.