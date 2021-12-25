25 декабря 2021

Юрист рассказал о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, радиация, не курить, радиоактивность, курение запрещено, онкоцентр, центр онкологии
В России ужесточат наказание для курильщиков Фото:

В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для курильщиков. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.

«За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП („Нарушение требований пожарной безопасности“). Штраф для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — рассказал Корытов агентству «Прайм».

Ранее юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов также предупредил о штрафах за курение на собственном балконе. Он отметил, что наказать курильщика можно только в том случае, если он нарушает противопожарные правила.

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В 2022 году в России ужесточат запреты и наказания для курильщиков. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. «За курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП („Нарушение требований пожарной безопасности“). Штраф для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — рассказал Корытов агентству «Прайм». Ранее юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов также предупредил о штрафах за курение на собственном балконе. Он отметил, что наказать курильщика можно только в том случае, если он нарушает противопожарные правила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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