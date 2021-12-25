Депутат Госдумы заявил о злоупотреблениях в ПФР. «Способ ограбить людей»

26 декабря 2021 в 04:03 Размер текста - 17 +

ПФР должен заниматься только выплатой пенсий, считает Делягин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выплаты пособий и материнского капитала из Пенсионного фонда РФ являются злоупотреблениями. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Это способ ограбить людей, с моей точки зрения. Пенсионный фонд — это средство для выплаты пенсий. Пособия и маткапитал тут ни при чем. Правда я должен сказать, что ПФР получает субсидии из федерального бюджета для выплаты маткапитала, поэтому это не должно вести к сокращению пенсий. Но ПФР — это не новогодняя елка, это только для пенсий, а все пособия из федерального бюджета должны идти. Это злоупотребления», — заявил Делягин на своем YouTube канале. Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выплаты пособий и материнского капитала из Пенсионного фонда РФ являются злоупотреблениями. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Это способ ограбить людей, с моей точки зрения. Пенсионный фонд — это средство для выплаты пенсий. Пособия и маткапитал тут ни при чем. Правда я должен сказать, что ПФР получает субсидии из федерального бюджета для выплаты маткапитала, поэтому это не должно вести к сокращению пенсий. Но ПФР — это не новогодняя елка, это только для пенсий, а все пособия из федерального бюджета должны идти. Это злоупотребления», — заявил Делягин на своем YouTube канале. Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.