25 декабря 2021

Депутат Госдумы заявил о злоупотреблениях в ПФР. «Способ ограбить людей»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПФР должен заниматься только выплатой пенсий, считает Делягин Фото:

Выплаты пособий и материнского капитала из Пенсионного фонда РФ являются злоупотреблениями. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Это способ ограбить людей, с моей точки зрения. Пенсионный фонд — это средство для выплаты пенсий. Пособия и маткапитал тут ни при чем. Правда я должен сказать, что ПФР получает субсидии из федерального бюджета для выплаты маткапитала, поэтому это не должно вести к сокращению пенсий. Но ПФР — это не новогодняя елка, это только для пенсий, а все пособия из федерального бюджета должны идти. Это злоупотребления», — заявил Делягин на своем YouTube канале.

Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.

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Выплаты пособий и материнского капитала из Пенсионного фонда РФ являются злоупотреблениями. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Это способ ограбить людей, с моей точки зрения. Пенсионный фонд — это средство для выплаты пенсий. Пособия и маткапитал тут ни при чем. Правда я должен сказать, что ПФР получает субсидии из федерального бюджета для выплаты маткапитала, поэтому это не должно вести к сокращению пенсий. Но ПФР — это не новогодняя елка, это только для пенсий, а все пособия из федерального бюджета должны идти. Это злоупотребления», — заявил Делягин на своем YouTube канале. Ранее в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов заявил, что системы Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) необходимо ликвидировать. По его мнению, перечисление пенсионных, социальных и медицинских выплат нужно передать в ведение государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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