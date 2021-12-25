25 декабря 2021

В МВД предупредили россиян об угрозе со стороны ОПГ Дедов Морозов

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Главную елку Екатеринбурга привезли на Площадь 1905 года, дед мороз
В полиции советуют не оставлять аниматоров одних и не выпускать их из виду Фото:

Перед Новым годом увеличивается количество квартирных краж, совершенных «Дедами Морозами» и «Снегурочками». По словам источника правоохранительных органов, пока один из аниматоров поздравляет хозяев, другой забирает ценные вещи.

«Преступники ходят в праздничных костюмах по этажам домов и дергают ручки дверей — если какая-то будет открыта, пытаются украсть ценные вещи из прихожей. Некоторые заходят в квартиры и выносят все что найдут. Или поздравляют хозяев с Новым годом — пока один танцует, другой ворует», — цитируют «Известия» источник.

В правоохранительных органах советуют не пускать в дом подозрительных гостей. Если «Дед Мороз» и «Снегурочка» утверждают, что их выступление заказал кто-то из друзей или родственников — лучше позвонить этому человеку и удостовериться лично. Также аниматоров не стоит оставлять одних или выпускать из виду.

Юрист Венера Шайдуллина сообщила, что чаще всего встречаются две схемы обмана: «Дед Мороз не пришел или пришел, но ушел с хозяйским добром». При заказе аниматоров она советует пользоваться проверенными контактами и читать отзывы в интернете. Также юрист и полицейские советуют заключить письменный договор, где будут указаны данные организаторов и артистов.

В случае кражи, совершенной «Дедом Морозом» и «Снегурочкой», стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, добавила Шайдуллина. В розыске преступников очень помогут фото и видео, сделанные во время выступления аниматоров.

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Перед Новым годом увеличивается количество квартирных краж, совершенных «Дедами Морозами» и «Снегурочками». По словам источника правоохранительных органов, пока один из аниматоров поздравляет хозяев, другой забирает ценные вещи. «Преступники ходят в праздничных костюмах по этажам домов и дергают ручки дверей — если какая-то будет открыта, пытаются украсть ценные вещи из прихожей. Некоторые заходят в квартиры и выносят все что найдут. Или поздравляют хозяев с Новым годом — пока один танцует, другой ворует», — цитируют «Известия» источник. В правоохранительных органах советуют не пускать в дом подозрительных гостей. Если «Дед Мороз» и «Снегурочка» утверждают, что их выступление заказал кто-то из друзей или родственников — лучше позвонить этому человеку и удостовериться лично. Также аниматоров не стоит оставлять одних или выпускать из виду. Юрист Венера Шайдуллина сообщила, что чаще всего встречаются две схемы обмана: «Дед Мороз не пришел или пришел, но ушел с хозяйским добром». При заказе аниматоров она советует пользоваться проверенными контактами и читать отзывы в интернете. Также юрист и полицейские советуют заключить письменный договор, где будут указаны данные организаторов и артистов. В случае кражи, совершенной «Дедом Морозом» и «Снегурочкой», стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, добавила Шайдуллина. В розыске преступников очень помогут фото и видео, сделанные во время выступления аниматоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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