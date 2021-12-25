В МВД предупредили россиян об угрозе со стороны ОПГ Дедов Морозов

26 декабря 2021 в 10:16 Размер текста - 17 +

В полиции советуют не оставлять аниматоров одних и не выпускать их из виду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Перед Новым годом увеличивается количество квартирных краж, совершенных «Дедами Морозами» и «Снегурочками». По словам источника правоохранительных органов, пока один из аниматоров поздравляет хозяев, другой забирает ценные вещи. «Преступники ходят в праздничных костюмах по этажам домов и дергают ручки дверей — если какая-то будет открыта, пытаются украсть ценные вещи из прихожей. Некоторые заходят в квартиры и выносят все что найдут. Или поздравляют хозяев с Новым годом — пока один танцует, другой ворует», — цитируют «Известия» источник. В правоохранительных органах советуют не пускать в дом подозрительных гостей. Если «Дед Мороз» и «Снегурочка» утверждают, что их выступление заказал кто-то из друзей или родственников — лучше позвонить этому человеку и удостовериться лично. Также аниматоров не стоит оставлять одних или выпускать из виду. Юрист Венера Шайдуллина сообщила, что чаще всего встречаются две схемы обмана: «Дед Мороз не пришел или пришел, но ушел с хозяйским добром». При заказе аниматоров она советует пользоваться проверенными контактами и читать отзывы в интернете. Также юрист и полицейские советуют заключить письменный договор, где будут указаны данные организаторов и артистов. В случае кражи, совершенной «Дедом Морозом» и «Снегурочкой», стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, добавила Шайдуллина. В розыске преступников очень помогут фото и видео, сделанные во время выступления аниматоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перед Новым годом увеличивается количество квартирных краж, совершенных «Дедами Морозами» и «Снегурочками». По словам источника правоохранительных органов, пока один из аниматоров поздравляет хозяев, другой забирает ценные вещи. «Преступники ходят в праздничных костюмах по этажам домов и дергают ручки дверей — если какая-то будет открыта, пытаются украсть ценные вещи из прихожей. Некоторые заходят в квартиры и выносят все что найдут. Или поздравляют хозяев с Новым годом — пока один танцует, другой ворует», — цитируют «Известия» источник. В правоохранительных органах советуют не пускать в дом подозрительных гостей. Если «Дед Мороз» и «Снегурочка» утверждают, что их выступление заказал кто-то из друзей или родственников — лучше позвонить этому человеку и удостовериться лично. Также аниматоров не стоит оставлять одних или выпускать из виду. Юрист Венера Шайдуллина сообщила, что чаще всего встречаются две схемы обмана: «Дед Мороз не пришел или пришел, но ушел с хозяйским добром». При заказе аниматоров она советует пользоваться проверенными контактами и читать отзывы в интернете. Также юрист и полицейские советуют заключить письменный договор, где будут указаны данные организаторов и артистов. В случае кражи, совершенной «Дедом Морозом» и «Снегурочкой», стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, добавила Шайдуллина. В розыске преступников очень помогут фото и видео, сделанные во время выступления аниматоров.