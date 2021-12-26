Вирусолог назвал особенности волны коронавируса из-за «Омикрона»

27 декабря 2021 в 01:04 Размер текста - 17 +

Волна коронавируса из-за «Омикрона» может пройти тяжело, если десятки миллионов человек не имеют антител Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода штамма «Омикрон» будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались. Об этом в разговоре с URA.RU сказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Наш единственный шанс в том, что уже вакцинировались и переболели достаточное количество людей, а они заражаются с меньшей вероятностью и хуже распространяют инфекцию. Не очень понятно, какой у нас процент антиваксеров, которые отсидели и умудрились не заразиться в предыдущие волны. Но скорее всего „Омикрон“ их всех заразит. И если это несколько миллионов человек, это не страшно. А если это несколько десятков миллионов человек, то боюсь, что будет перегружена система здравоохранения и придется вводить локдауны и прочие неприятности», — сказал URA.RU Максим Скулачев. Скулачев также рассказал, для кого южноафриканский штамм будет опасен в первую очередь. «„Омикрон“ опасен только для тех, кто никогда не сталкивался с этим вирусом, то есть, это люди, которые не болели и не вакцинировались. Сколько их у нас осталось? Если верить официальной статистике, то очень много, но в нее явно включены не все переболевшие. На это я надеюсь, и тогда, может быть, как-то проскочим. Тем более эпидемия „Дельты“ была только что. Эффект свежий, и он должен защищать», — объяснил он. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU отметил, что, по предварительным данным, «Омикрон» не обладает высокой летальностью, поэтому локдаун может не понадобиться. «Мы только знаем, что он очень заразный, поэтому любые меры будут иметь только ограниченные действия в силу его особенностей, которые уже установлены. А насколько он летален, есть некие предварительные данные, что он не очень летален, и, может быть, не будут вводить каких-то особых мер», — высказался собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода штамма «Омикрон» будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались. Об этом в разговоре с URA.RU сказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Наш единственный шанс в том, что уже вакцинировались и переболели достаточное количество людей, а они заражаются с меньшей вероятностью и хуже распространяют инфекцию. Не очень понятно, какой у нас процент антиваксеров, которые отсидели и умудрились не заразиться в предыдущие волны. Но скорее всего „Омикрон“ их всех заразит. И если это несколько миллионов человек, это не страшно. А если это несколько десятков миллионов человек, то боюсь, что будет перегружена система здравоохранения и придется вводить локдауны и прочие неприятности», — сказал URA.RU Максим Скулачев. Скулачев также рассказал, для кого южноафриканский штамм будет опасен в первую очередь. «„Омикрон“ опасен только для тех, кто никогда не сталкивался с этим вирусом, то есть, это люди, которые не болели и не вакцинировались. Сколько их у нас осталось? Если верить официальной статистике, то очень много, но в нее явно включены не все переболевшие. На это я надеюсь, и тогда, может быть, как-то проскочим. Тем более эпидемия „Дельты“ была только что. Эффект свежий, и он должен защищать», — объяснил он. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU отметил, что, по предварительным данным, «Омикрон» не обладает высокой летальностью, поэтому локдаун может не понадобиться. «Мы только знаем, что он очень заразный, поэтому любые меры будут иметь только ограниченные действия в силу его особенностей, которые уже установлены. А насколько он летален, есть некие предварительные данные, что он не очень летален, и, может быть, не будут вводить каких-то особых мер», — высказался собеседник агентства.