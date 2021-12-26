Отец 9-летней студентки ответил на призыв остановить ее обучение

Отец Алисы Тепляковой считает заявление члена СПЧ незаслуженным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов не имеет права давать рекомендации о приостановлении обучения 9-летней студентки Алисы Тепляковой. Такое мнение выразил отец девочки Евгений Тепляков.

«С точки зрения действующего законодательства [академик] Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично», — сообщил он в воскресенье в эфире телеканала «Рен ТВ». По его словам, какие-либо диагнозы и заключения возможно исключительно по результатам соответствующей процедуры.

Отец юной студентки добавил, что Александр Асмолов должен был связаться с родителями девочки, прежде чем давать свой комментарий, однако он этого не сделал. По мнению Евгения Теплякова, слова члена СПЧ не имеют никакого отношения к действительности.

Ранее Асмолов предложил приостановить «опасный социально-психологический эксперимент по обучению» в МГУ над Алисой Тепляковой. По его словам, существует высокая вероятность того, что в будущем у девочки появятся нарушения психического и психофизиологического развития.

Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила, будучи в восьмилетнем возрасте. Ей удалось поступить в МГУ только на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости. В середине декабря отец девочки попытался наброситься на заведующего кафедрой из-за реакции ребенка на оценивание ее знаний на экзамене.

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