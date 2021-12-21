Отец 9-летней студентки МГУ устроил драку в вузе из-за оценки. Видео

21 декабря 2021 в 21:27 Размер текста - 17 +

Отца Алисы Тепляковой разозлила плохая оценка, которую девочка получила на экзамене по психологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой набросился на заведующего кафедрой. Мужчина решил «разобраться с преподавателями» после того, как его дочь получила плохую оценку на экзамене. «В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. В результате его закрыли в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — цитирует пресс-службу МГУ РИА «Новости». Теплякова сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию». В аудитории она находилась без сопровождения — отец ждал ее на посту охраны. Девочка не смогла ответить правильно, расстроилась и выбежала из кабинета, не дожидаясь результатов. После этого отец Тепляковой устроил скандал. Работникам университета пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина начал угрожать сотрудникам и преподавателям. Ранее Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила в восемь лет, передает телеканал 360. Девочка сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. В университете заявляли, что готовы принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка смогла поступить только на платную форму обучения. После ее отец заявил, что девочка столкнулась «со страшным давлением» в университете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой набросился на заведующего кафедрой. Мужчина решил «разобраться с преподавателями» после того, как его дочь получила плохую оценку на экзамене. «В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. В результате его закрыли в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», — цитирует пресс-службу МГУ РИА «Новости». Теплякова сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию». В аудитории она находилась без сопровождения — отец ждал ее на посту охраны. Девочка не смогла ответить правильно, расстроилась и выбежала из кабинета, не дожидаясь результатов. После этого отец Тепляковой устроил скандал. Работникам университета пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина начал угрожать сотрудникам и преподавателям. Ранее Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила в восемь лет, передает телеканал 360. Девочка сообщила, что собирается поступать на факультет психологии МГУ. В университете заявляли, что готовы принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка смогла поступить только на платную форму обучения. После ее отец заявил, что девочка столкнулась «со страшным давлением» в университете.