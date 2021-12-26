26 декабря 2021
25 декабря 2021

Соратнице мэра Екатеринбурга прислали подкрепление из кабмина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург
Марина Фадеева считается ближайшей соратницей мэра Алексея Орлова Фото:

Вице-мэру Екатеринбурга, руководителю аппарата горадминистрации Марине Фадеевой закрыли одну из самых проблемных позиций. У департамента документационного обеспечения — ключевого подразделения в бюрократической вертикали — появился новый начальник. Им стал Дмитрий Кучмаев, до этого возглавлявший отдел машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в региональном минпроме, рассказал URA.RU источник в горадминистрации.

«Кучмаева представили коллективу утром 27 декабря», — сообщил инсайдер. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в городской власти. Но на сайте мэрии назначение пока не отражено.

Предыдущий руководитель департамента — Антон Щепелин — покинул должность на прошлой неделе. По одной из версий, его не устраивала зарплата в «сером доме», и он вернулся в областное правительство (откуда и пришел с командой Орлова в начале 2021-го). Как минимум во время начала работы Щепелина чиновники в частных разговорах обсуждали, что с документооборотом внутри горадминистрации якобы непорядок.

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Вице-мэру Екатеринбурга, руководителю аппарата горадминистрации Марине Фадеевой закрыли одну из самых проблемных позиций. У департамента документационного обеспечения — ключевого подразделения в бюрократической вертикали — появился новый начальник. Им стал Дмитрий Кучмаев, до этого возглавлявший отдел машиностроения и оборонно-промышленного комплекса в региональном минпроме, рассказал URA.RU источник в горадминистрации. «Кучмаева представили коллективу утром 27 декабря», — сообщил инсайдер. Его слова URA.RU подтвердил второй собеседник в городской власти. Но на сайте мэрии назначение пока не отражено. Предыдущий руководитель департамента — Антон Щепелин — покинул должность на прошлой неделе. По одной из версий, его не устраивала зарплата в «сером доме», и он вернулся в областное правительство (откуда и пришел с командой Орлова в начале 2021-го). Как минимум во время начала работы Щепелина чиновники в частных разговорах обсуждали, что с документооборотом внутри горадминистрации якобы непорядок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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