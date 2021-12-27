27 декабря 2021

Погиб пилот вертолета Ми-2, экстренно севшего в Удмуртии

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
На борту Ми-2 было 2 человека Фото:

Скончался один из двух членов экипажа вертолета Ми-2, который совершил экстренную посадку в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал Бречалов на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

Второму члену экипажа оказывается необходимая помощь, сообщил глава Удмуртии. Выясняются обстоятельства произошедшего. В поисково-спасательной операции принимали участие около 300 человек и 81 единица техники, написал Бречалов.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.

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Скончался один из двух членов экипажа вертолета Ми-2, который совершил экстренную посадку в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. «Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал Бречалов на своей странице в социально сети «ВКонтакте». Второму члену экипажа оказывается необходимая помощь, сообщил глава Удмуртии. Выясняются обстоятельства произошедшего. В поисково-спасательной операции принимали участие около 300 человек и 81 единица техники, написал Бречалов. Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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