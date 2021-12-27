Погиб пилот вертолета Ми-2, экстренно севшего в Удмуртии

Скончался один из двух членов экипажа вертолета Ми-2, который совершил экстренную посадку в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал Бречалов на своей странице в социально сети «ВКонтакте».
Второму члену экипажа оказывается необходимая помощь, сообщил глава Удмуртии. Выясняются обстоятельства произошедшего. В поисково-спасательной операции принимали участие около 300 человек и 81 единица техники, написал Бречалов.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.
Скончался один из двух членов экипажа вертолета Ми-2, который совершил экстренную посадку в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. «Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб», — написал Бречалов на своей странице в социально сети «ВКонтакте». Второму члену экипажа оказывается необходимая помощь, сообщил глава Удмуртии. Выясняются обстоятельства произошедшего. В поисково-спасательной операции принимали участие около 300 человек и 81 единица техники, написал Бречалов. Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии. Он обследовал нефтепровод.