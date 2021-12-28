В Минтруде назвали действенный способ увеличить пенсию

Уход за людьми с инвалидностью зачитывается в страховой стаж и увеличивает размер пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Период ухода за людьми с инвалидностью засчитывается в страховой стаж и влияет на размер будущей пенсии гражданина. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики РФ.

«Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход: за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, за гражданином старше 80-ти лет, за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения», — рассказали URA.RU в Минтруде.

В ведомстве также отметили, что если гражданин ухаживает за ребенком-инвалидом, то ему положена ежемесячная выплата. «Перевод услуги в электронный вид сделает быстрым и удобным ее получение, что увеличит интенсивность ее использования», — заключили в Минтруде.

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