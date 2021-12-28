В Минтруде назвали действенный способ увеличить пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кошелек, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, рубли, портмоне, пенсия, деньги, доход, бедность, расходы, убытки
Уход за людьми с инвалидностью зачитывается в страховой стаж и увеличивает размер пенсии Фото:

Период ухода за людьми с инвалидностью засчитывается в страховой стаж и влияет на размер будущей пенсии гражданина. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики РФ.

«Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход: за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, за гражданином старше 80-ти лет, за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения», — рассказали URA.RU в Минтруде.

В ведомстве также отметили, что если гражданин ухаживает за ребенком-инвалидом, то ему положена ежемесячная выплата. «Перевод услуги в электронный вид сделает быстрым и удобным ее получение, что увеличит интенсивность ее использования», — заключили в Минтруде.

Ранее в ПРФ сообщили, что одной из самых крупных прибавок к пенсии является «сельская надбавка». Жители села имеют право увеличить свою пенсию на 25%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Период ухода за людьми с инвалидностью засчитывается в страховой стаж и влияет на размер будущей пенсии гражданина. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики РФ. «Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход: за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, за гражданином старше 80-ти лет, за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения», — рассказали URA.RU в Минтруде. В ведомстве также отметили, что если гражданин ухаживает за ребенком-инвалидом, то ему положена ежемесячная выплата. «Перевод услуги в электронный вид сделает быстрым и удобным ее получение, что увеличит интенсивность ее использования», — заключили в Минтруде. Ранее в ПРФ сообщили, что одной из самых крупных прибавок к пенсии является «сельская надбавка». Жители села имеют право увеличить свою пенсию на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...