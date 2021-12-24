В ПФР рассказали о прибавке к пенсии в 25%

Жители села могут получить 25% прибавку к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте».
Для получения 25% надбавки необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом в ПФР пояснили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.
Жители села могут получить 25% прибавку к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде. «Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте». Для получения 25% надбавки необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом в ПФР пояснили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».