В ПФР рассказали о прибавке к пенсии в 25%

25 декабря 2021 в 04:41 Размер текста - 17 +

Жители села имеют право на повышенную пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села могут получить 25% прибавку к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде. «Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте». Для получения 25% надбавки необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом в ПФР пояснили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители села могут получить 25% прибавку к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде. «Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ПФР в соцсети «ВКонтакте». Для получения 25% надбавки необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером. При подсчете стажа, который дает право на надбавку, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список входят более 500 профессий. При этом в ПФР пояснили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. СМИ сообщили, что индексация пенсий по фактической инфляции потребует дополнительно 200 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».