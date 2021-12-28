Победитель «Лидеров России» займет пост в правительстве Камчатки

28 декабря 2021 в 14:29 Размер текста - 17 +

Александра Лебедева займет пост в правительстве Камчатского края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Член клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева назначена на пост заместителя председателя правительства Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. «Александра Лебедева, член клуба „Эльбрус“, победитель первого сезона конкурса „Лидеры России“ — флагманского проекта президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — заняла должность заместителя председателя правительства Камчатского края. Она будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта», — говорится в сообщении пресс-службы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже провел встречу с Лебедевой и отметил, что она хорошо понимает современные тренды в развитии образования, культуры и передовых технологий. «Все направления вашей будущей зоны ответственности можно объединить как зону развития человеческого капитала. Они, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодежи, жителей края», — сказал Солодов. Лебедева — выпускница первого набора программы Executive Coaching Московской школы управления «Сколково». Она занимала руководящие посты в нескольких крупных компаниях, в том числе в немецкой Lufthansa. В 2018 году она стала победителем первого сезона конкурса «Лидеры России» и получила должность управляющего директора ВЭБ.РФ. «Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное вместе с командой. Большим ресурсом для меня является потенциал моих друзей по клубу Лидеров России „Эльбрус“, участников конкурсов президентской платформы, особенно дальневосточников и всех, кто неравнодушен к „суровой романтике“ Камчатки», — рассказал Лебедева. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединила различные кадровые и социальные проекты, направленные на самореализацию и граждан и продвижение общественных инициатив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева назначена на пост заместителя председателя правительства Камчатского края. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. «Александра Лебедева, член клуба „Эльбрус“, победитель первого сезона конкурса „Лидеры России“ — флагманского проекта президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — заняла должность заместителя председателя правительства Камчатского края. Она будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта», — говорится в сообщении пресс-службы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже провел встречу с Лебедевой и отметил, что она хорошо понимает современные тренды в развитии образования, культуры и передовых технологий. «Все направления вашей будущей зоны ответственности можно объединить как зону развития человеческого капитала. Они, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодежи, жителей края», — сказал Солодов. Лебедева — выпускница первого набора программы Executive Coaching Московской школы управления «Сколково». Она занимала руководящие посты в нескольких крупных компаниях, в том числе в немецкой Lufthansa. В 2018 году она стала победителем первого сезона конкурса «Лидеры России» и получила должность управляющего директора ВЭБ.РФ. «Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное вместе с командой. Большим ресурсом для меня является потенциал моих друзей по клубу Лидеров России „Эльбрус“, участников конкурсов президентской платформы, особенно дальневосточников и всех, кто неравнодушен к „суровой романтике“ Камчатки», — рассказал Лебедева. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединила различные кадровые и социальные проекты, направленные на самореализацию и граждан и продвижение общественных инициатив.