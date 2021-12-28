Исследование ВШЭ: россиян больше всего интересует медицина

28 декабря 2021 в 19:11 Размер текста - 17 +

Направления активности общества «Знание» в 2021 году оцениваются россиянами как важные Фото: Анна Майорова © URA.RU Граждане РФ выделили особо важные проекты и начинания общества «Знание» в 2021 году. По данным опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, наиболее значимым интернет-ресурсом россияне называют сферу медицины. Около 56% россиян выделяют сферу медицины, как наиболее востребованную среди интернет-ресурсов. По данным опроса, третья по приоритетности группа интересов — информация в сферах спорта, предпринимательства и лидерства, уточняет РАПСИ. Также, около 47% посчитали бесплатный доступ к «Библиотеке знаний» на сайте организации, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформах YouTube и RuTube, передает Life . Сферы науки и технологий, истории, космоса, а также культуры и искусства оказались на втором месте, около 33 до 37% респондентов проголосовали за эту отрасль. На третьем месте — проведение масштабной интеллектуальной викторины «Всероссийский квиз-марафон «Знание». Идею возродить общество «Знание», которое функционировало еще в СССР, предложил президенту России победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Владимир Путин поддержал эту идею. О перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе он объявил в послании Федеральному Собранию 12 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане РФ выделили особо важные проекты и начинания общества «Знание» в 2021 году. По данным опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, наиболее значимым интернет-ресурсом россияне называют сферу медицины. Около 56% россиян выделяют сферу медицины, как наиболее востребованную среди интернет-ресурсов. По данным опроса, третья по приоритетности группа интересов — информация в сферах спорта, предпринимательства и лидерства, уточняет РАПСИ. Также, около 47% посчитали бесплатный доступ к «Библиотеке знаний» на сайте организации, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформах YouTube и RuTube, передает Life. Сферы науки и технологий, истории, космоса, а также культуры и искусства оказались на втором месте, около 33 до 37% респондентов проголосовали за эту отрасль. На третьем месте — проведение масштабной интеллектуальной викторины «Всероссийский квиз-марафон «Знание». Идею возродить общество «Знание», которое функционировало еще в СССР, предложил президенту России победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Владимир Путин поддержал эту идею. О перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе он объявил в послании Федеральному Собранию 12 апреля.