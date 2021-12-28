Депутат Госдумы предрек мировой голод в 2022 году

29 декабря 2021 в 07:35 Размер текста - 17 +

Рост стоимости газа повлияет на урожай в Европе и приведет голоду в странах Африки и Азии, считает депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за роста цен на газ в мире начнется прекращение производства минеральных удобрений, что негативно повлияет на урожай и может привести к голоду в некоторых странах в 2022 году. Таким мнением поделился депутат Госумы РФ Михаил Делягин. По его словам, подорожание газа означает прекращение производства минеральных удобрений. Из-за этого не будет нормального урожая, особенно в Европе, сказал Делягин. Депутат Госдумы отметил, что в Европе используют гидропонику, где питательных веществ почти не осталось. «Но нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт и нам останется меньше, чем раньше. Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счет еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды», — сказал Михаил Делягин в интервью «Украине.ру», видео опубликовано на youtube-канале DelyaginNow. Ранее стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Цена достигла 2000 долларов за тысячу кубометров 21 декабря. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе происходит из-за отказа от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, передает RT. В «Газпроме» готовы поставлять дополнительный объем газа, цитирует «Ридус» представителя компании Сергея Куприянова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за роста цен на газ в мире начнется прекращение производства минеральных удобрений, что негативно повлияет на урожай и может привести к голоду в некоторых странах в 2022 году. Таким мнением поделился депутат Госумы РФ Михаил Делягин. По его словам, подорожание газа означает прекращение производства минеральных удобрений. Из-за этого не будет нормального урожая, особенно в Европе, сказал Делягин. Депутат Госдумы отметил, что в Европе используют гидропонику, где питательных веществ почти не осталось. «Но нас это тоже касается, потому что минеральные удобрения из нашей страны будут в значительной степени вывезены на экспорт и нам останется меньше, чем раньше. Для мира это означает прямой дефицит продовольствия. У Европы-то будут деньги, они могут забрать еду из тех стран, которые живут за счет еды, это Северная Африка, Средний и Ближний Восток. И они могут остаться без еды», — сказал Михаил Делягин в интервью «Украине.ру», видео опубликовано на youtube-канале DelyaginNow. Ранее стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Цена достигла 2000 долларов за тысячу кубометров 21 декабря. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе происходит из-за отказа от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, передает RT. В «Газпроме» готовы поставлять дополнительный объем газа, цитирует «Ридус» представителя компании Сергея Куприянова.