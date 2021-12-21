Цена на газ в Европе достигла 2 000 долларов и побила рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Цена на газ в Европе за сутки выросла почти на 300 долларов Фото:

Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные голландского хаба TTF. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытой торговой сессии выросла до 2 004 долларов за тысячу кубометров. За сутки цена на топливо поднялась почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные голландского хаба TTF. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытой торговой сессии выросла до 2 004 долларов за тысячу кубометров. За сутки цена на топливо поднялась почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...