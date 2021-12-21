Цена на газ в Европе достигла 2 000 долларов и побила рекорд

Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные голландского хаба TTF. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытой торговой сессии выросла до 2 004 долларов за тысячу кубометров. За сутки цена на топливо поднялась почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров.
Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться.
Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные голландского хаба TTF. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на газ достигла отметки в 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF на открытой торговой сессии выросла до 2 004 долларов за тысячу кубометров. За сутки цена на топливо поднялась почти на 300 долларов — днем ранее она составила 1 740 долларов за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки, передает телеканал 360. Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. На фоне информации об остановке и развороте газа цена на топливо в Европе начала повышаться.