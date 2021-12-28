Сбивший пьяных пешеходов свердловский силовик получил срок

ДТП произошло в 2019 году, когда следователь ехал домой Фото: УМВД России по ХМАО — Югре

В Верхней Салде (Свердловская область) следователь Илья Онышко, попавший в 2019 году в ДТП с пьяными пешеходами, получил два года колонии. Один из пострадавших в аварии умер через месяц в больнице.

Авария произошла в октябре 2019 года, когда следователь ночью ехал домой с работы. Он сбил пешеходов, которые сидели на середине дороги, — передает E1. Следователь вызвал скорую после аварии, пострадавшим оказали помощь. Через месяц один из них умер в больнице, предполагается, что причиной стало осложнение пневмонии.

Илью Онышко обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть. Его приговорили к двум годам колонии по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

По словам Онышко, в ходе дела в Следственном комитете сфальсифицировали данные о видимости — вместо реальных 20 метров были указаны 104 метра. Об этом узнали во время суда. По версии следствия, водитель неправильно выбрал скоростной режим. Обвиняемый опровергал это. Онышко планирует обжаловать решение суда.

При этом брат умершего просил не наказывать Онышко реальным лишением свободы. Он рассказал, что его родственник был неоднократно судим, злоупотреблял спиртным и вел себя агрессивно.

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