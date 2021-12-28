28 декабря 2021
27 декабря 2021

Рейс из Тюмени в Москву задержали почти на 17 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, нордвин
Рейс авиакомпании Nordwind задержан из-за тумана Фото:

Рейс из Тюмени в Москву, выполняемый авиакомпанией Nordwind, задержан почти на 17 часов. Информация об этом опубликована на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании должен был вылететь в Шереметьево в 23:50 28 декабря. В настоящее время расчетное время вылета — 16:35. Кроме того, c 21:30 28 декабря на 15:45 перенесено прибытие рейса в Тюмень из Бишкека.

В пресс-службе Рощино URA.RU объяснили, что задерживается один и тот же борт — после прибытия из Бишкека самолет вылетит в Москву. «Задержка из-за метеоусловий — в Бишкеке туман», — рассказали в аэропорту.

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Рейс из Тюмени в Москву, выполняемый авиакомпанией Nordwind, задержан почти на 17 часов. Информация об этом опубликована на сайте тюменского аэропорта Рощино. Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании должен был вылететь в Шереметьево в 23:50 28 декабря. В настоящее время расчетное время вылета — 16:35. Кроме того, c 21:30 28 декабря на 15:45 перенесено прибытие рейса в Тюмень из Бишкека. В пресс-службе Рощино URA.RU объяснили, что задерживается один и тот же борт — после прибытия из Бишкека самолет вылетит в Москву. «Задержка из-за метеоусловий — в Бишкеке туман», — рассказали в аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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