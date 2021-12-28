Рейс из Тюмени в Москву задержали почти на 17 часов

Рейс авиакомпании Nordwind задержан из-за тумана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс из Тюмени в Москву, выполняемый авиакомпанией Nordwind, задержан почти на 17 часов. Информация об этом опубликована на сайте тюменского аэропорта Рощино.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании должен был вылететь в Шереметьево в 23:50 28 декабря. В настоящее время расчетное время вылета — 16:35. Кроме того, c 21:30 28 декабря на 15:45 перенесено прибытие рейса в Тюмень из Бишкека.

В пресс-службе Рощино URA.RU объяснили, что задерживается один и тот же борт — после прибытия из Бишкека самолет вылетит в Москву. «Задержка из-за метеоусловий — в Бишкеке туман», — рассказали в аэропорту.