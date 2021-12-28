Полицейским пришлось на руках выносить замерзшего в лесу пермяка

Пермяки ночь провели в зимнем лесу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Жителя Березников (Пермский край), который заблудился в лесу, полицейским пришлось выносить на руках. Он со своим знакомым ночь провел на 20-градусном морозе. Молодые люди, потерявшись, смогли сделать один звонок на номер 112, после чего телефон разрядился. Полицейским с собакой удалось обнаружить их след и спасти, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Стражи порядка около полукилометра, по пояс в сугробах, пробирались через бурелом. Полицейские понимали, что надо торопиться, т. к. заблудившиеся могут замерзнуть. Немецкая овчарка по кличке Византия взяла след и привела сотрудников к заблудившимся людям. Полицейские обнаружили в снегу двоих мужчин 1991 и 1995 годов рождения, один из них уже не мог двигаться», — говорится на сайте пермского главка.

Полицейские вывели мужчин из леса, при этом одного из них пришлось нести. Медики оказали пострадавшим помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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