28 декабря 2021

Полицейским пришлось на руках выносить замерзшего в лесу пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа. Урал, зима, поход, зимний лес, северный урал, зимний урал, урал зимой, зимний поход
Пермяки ночь провели в зимнем лесу Фото:

Жителя Березников (Пермский край), который заблудился в лесу, полицейским пришлось выносить на руках. Он со своим знакомым ночь провел на 20-градусном морозе. Молодые люди, потерявшись, смогли сделать один звонок на номер 112, после чего телефон разрядился. Полицейским с собакой удалось обнаружить их след и спасти, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Стражи порядка около полукилометра, по пояс в сугробах, пробирались через бурелом. Полицейские понимали, что надо торопиться, т. к. заблудившиеся могут замерзнуть. Немецкая овчарка по кличке Византия взяла след и привела сотрудников к заблудившимся людям. Полицейские обнаружили в снегу двоих мужчин 1991 и 1995 годов рождения, один из них уже не мог двигаться», — говорится на сайте пермского главка.

Полицейские вывели мужчин из леса, при этом одного из них пришлось нести. Медики оказали пострадавшим помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Жителя Березников (Пермский край), который заблудился в лесу, полицейским пришлось выносить на руках. Он со своим знакомым ночь провел на 20-градусном морозе. Молодые люди, потерявшись, смогли сделать один звонок на номер 112, после чего телефон разрядился. Полицейским с собакой удалось обнаружить их след и спасти, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Стражи порядка около полукилометра, по пояс в сугробах, пробирались через бурелом. Полицейские понимали, что надо торопиться, т. к. заблудившиеся могут замерзнуть. Немецкая овчарка по кличке Византия взяла след и привела сотрудников к заблудившимся людям. Полицейские обнаружили в снегу двоих мужчин 1991 и 1995 годов рождения, один из них уже не мог двигаться», — говорится на сайте пермского главка. Полицейские вывели мужчин из леса, при этом одного из них пришлось нести. Медики оказали пострадавшим помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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