28 декабря 2021

На челябинском заводе рабочему оторвало голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Рабочий мог нарушить технику безопасности (архивное фото) Фото:

В Челябинске 28 декабря на одном из заводов рабочему оторвало голову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону факт смертельной травмы подтвердили.

«На территории производственного предприятия в Ленинском районе, при падении с высоты во время монтажа конструкции работник предприятия получил смертельную травму. По факту гибели работника проводится проверка, устанавливается причина смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона.

Издание «МК Урал» сообщает, что ЧП произошла на предприятии «Уралнефтемаш». URA.RU позвонило на предприятие. Там заявили, что у них нет информации по данному происшествию.

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В Челябинске 28 декабря на одном из заводов рабочему оторвало голову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону факт смертельной травмы подтвердили. «На территории производственного предприятия в Ленинском районе, при падении с высоты во время монтажа конструкции работник предприятия получил смертельную травму. По факту гибели работника проводится проверка, устанавливается причина смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона. Издание «МК Урал» сообщает, что ЧП произошла на предприятии «Уралнефтемаш». URA.RU позвонило на предприятие. Там заявили, что у них нет информации по данному происшествию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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