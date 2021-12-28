На челябинском заводе рабочему оторвало голову

Рабочий мог нарушить технику безопасности (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 28 декабря на одном из заводов рабочему оторвало голову. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. В пресс-службе следственного управления СКР по региону факт смертельной травмы подтвердили.

«На территории производственного предприятия в Ленинском районе, при падении с высоты во время монтажа конструкции работник предприятия получил смертельную травму. По факту гибели работника проводится проверка, устанавливается причина смерти», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР региона.

Издание «МК Урал» сообщает, что ЧП произошла на предприятии «Уралнефтемаш». URA.RU позвонило на предприятие. Там заявили, что у них нет информации по данному происшествию.