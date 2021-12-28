Сквер к юбилею Перми обойдется властям в сотни миллионов рублей

Благоустройство сквера запланировано на конец 2023 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми ищут желающих реконструировать сквер в Кировском районе города. О проведении открытого конкурса в электронной форме сообщается на сайте RosTender. Организатор закупки — подведомственное администрации Перми муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

«Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы (от ул Чистопольская до ул Шишкина). Начальная (максимальная) цена контракта 1 422 641 996 рублей 40 копеек», — сообщается на сайте. Заявки принимают до 1 февраля, подрядчик должен завершить работы над сквером к концу 2023 года.

Согласно проекту, в сквере появятся зона для проведения культурно-массовых мероприятий, спортплощадки, пляж. Также предусмотрено озеленение территории и установка смотровых балконов с видом на Каму. Краевые власти ранее отмечали, что до 2023 года в Перми будет обустроено 15 объектов, расположенных в разных районах города.

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