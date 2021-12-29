В Кургане в мороз ребенка высадили из автобуса

В соцсетях сообщают, что ребенка высадили из автобуса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пользователи соцсетей сообщили, что в мороз мальчика из автобуса высадили в поле. Эту информацию проверяют сотрудники СУ СК РФ по Курганской области.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о факте высадки кондуктором автобуса ребенка в поле на мороз. <…> По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится проверка», — указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что, по данным, указанным в публикациях, 23 декабря, в Кургане 13-летний мальчик сел автобус в 6 микрорайоне, после чего транспорт отклонился от маршрута. После этого ребенка высадили из автобуса в поле, и он добирался домой пешком.

«Установлено, что автобус следовал по маршруту, с заездом в микрорайон Чистое поле. Ребенок ехал в автобусе и попросил остановить после 6 микрорайона, как только понял, что едет в неправильном направлении. По просьбе ребенка автобус остановился, и ребенок вышел на остановке», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. В администрации добавили, что от ребенка не поступало жалоб, и он не просил кондуктора вернуть деньги. Представители мэрии отметили, что руководитель предприятия приносит свои извинения.

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