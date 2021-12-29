29 декабря 2021
28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ХМАО врачи спасли пациентку со 100% поражением легких

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина поступила в больницу с 36-процентным поражением тканей, а затем ее состояние начало стремительно ухудшаться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли 56-летнюю женщину со 100% поражением легких. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«56-летняя югорчанка Жанна Вячеславовна выписана из отделения медицинской реабилитации Сургутской окружной клинической больницы после тяжелой коронавирусной инфекции с тотальным поражением легочной ткани. В больнице и в реабилитации пациентка провела 65 дней», — рассказали в депздраве.

Сообщается, что женщина поступила в больницу с поражением легочной ткани в 36%, а затем ее состояние стало стремительно ухудшаться. «О том, что существует 100% поражение легких, мне было неизвестно. Пока я сама это не прожила. Было страшно и непонятно. Сил с каждой секундой становилось все меньше. Полнейшая неизвестность и панические атаки», — рассказала пациентка. В департаменте сообщили, что сургутянка уже находится дома и ее ждет длительное восстановление.

Ранее URA.RU сообщало, что медики ЯНАО спасли пациента со 100% поражением легких. На лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.

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Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли 56-летнюю женщину со 100% поражением легких. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «56-летняя югорчанка Жанна Вячеславовна выписана из отделения медицинской реабилитации Сургутской окружной клинической больницы после тяжелой коронавирусной инфекции с тотальным поражением легочной ткани. В больнице и в реабилитации пациентка провела 65 дней», — рассказали в депздраве. Сообщается, что женщина поступила в больницу с поражением легочной ткани в 36%, а затем ее состояние стало стремительно ухудшаться. «О том, что существует 100% поражение легких, мне было неизвестно. Пока я сама это не прожила. Было страшно и непонятно. Сил с каждой секундой становилось все меньше. Полнейшая неизвестность и панические атаки», — рассказала пациентка. В департаменте сообщили, что сургутянка уже находится дома и ее ждет длительное восстановление. Ранее URA.RU сообщало, что медики ЯНАО спасли пациента со 100% поражением легких. На лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.
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