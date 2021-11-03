03 ноября 2021
02 ноября 2021

Медики ЯНАО спасли пациента со 100% поражением легких

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, больничный коридор, защитный костюм, скафандр, коридор больницы, здоровье, медицина, врачи, здравоохранение, защитная одежда, больница, медики, доктор, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, средства индивидуальной защиты
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов похвалил ямальских медиков за спасение пациента Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое врачи спасли жизнь мужчине со стопроцентным поражением легких. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он уточнил, что на лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.

«Новоуренгойские медики совершили настоящее чудо — спасли пациента со стопроцентным поражением легких. Виктор Чайка поступил в инфекционный госпиталь в сентябре с дельта-штаммом коронавируса. Осложненный хроническим заболеванием COVID за несколько дней полностью нарушил работу легких. Благодаря профессионализму наших медиков, пациента вылечили. Спустя полтора месяца круглосуточного наблюдения, Виктора выписывают домой», — отметил Артюхов в своей публикации.

Глава региона поблагодарил врачей за проделанную работу. Также он призвал ямальцев не отказываться от вакцинации, назвав прививку от коронавируса залогом победы над COVID-19. «Всех ямальцев призываю позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Залог того, что мы сможем победить болезнь — массовая вакцинация. Впереди еще четыре выходных. Время для того, чтобы сделать прививку. Все пункты вакцинации работают в обычном режиме. Будьте здоровы», — резюмировал губернатор ЯНАО.

Ранее URA.RU писало о том, что в больницах ЯНАО заканчиваются места для пациентов с COVID-19. При этом, по мнению источников URA.RU, местные власти не планируют продлять период нерабочих дней, объявленный в регионе с 30 октября по 7 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...