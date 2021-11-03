Медики ЯНАО спасли пациента со 100% поражением легких

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов похвалил ямальских медиков за спасение пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое врачи спасли жизнь мужчине со стопроцентным поражением легких. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он уточнил, что на лечение пациента, больного коронавирусом, у медиков ушло полтора месяца.

«Новоуренгойские медики совершили настоящее чудо — спасли пациента со стопроцентным поражением легких. Виктор Чайка поступил в инфекционный госпиталь в сентябре с дельта-штаммом коронавируса. Осложненный хроническим заболеванием COVID за несколько дней полностью нарушил работу легких. Благодаря профессионализму наших медиков, пациента вылечили. Спустя полтора месяца круглосуточного наблюдения, Виктора выписывают домой», — отметил Артюхов в своей публикации.

Глава региона поблагодарил врачей за проделанную работу. Также он призвал ямальцев не отказываться от вакцинации, назвав прививку от коронавируса залогом победы над COVID-19. «Всех ямальцев призываю позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Залог того, что мы сможем победить болезнь — массовая вакцинация. Впереди еще четыре выходных. Время для того, чтобы сделать прививку. Все пункты вакцинации работают в обычном режиме. Будьте здоровы», — резюмировал губернатор ЯНАО.

Ранее URA.RU писало о том, что в больницах ЯНАО заканчиваются места для пациентов с COVID-19. При этом, по мнению источников URA.RU, местные власти не планируют продлять период нерабочих дней, объявленный в регионе с 30 октября по 7 ноября.