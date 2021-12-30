Социологи: треть молодежи РФ оставит родителей в Новый год

Более 30% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет проведет новогодние каникулы в одиночку или с друзьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый третий россиянин в возрасте от 18 до 24 лет планирует проводить новогодние праздники отдельно от семьи и родных. К такому выводу пришли социологи исследовательской компании Vox populi. Более 30% опрошенных из этой возрастной категории планируют провести праздники одни или с друзьями.

В опросе Vox populi приняли участие 1 257 пользователей интернета старше 18 лет. На вопрос: «С кем вы планируете провести новогодние каникулы?» — большинство опрошенных (78%) ответило: «С семьей или родными». Меньше всего тех, кто будет проводить праздники дома — в возрастной категории от 18 до 24 лет (33%). Молодежь планирует отдыхать с друзьями или знакомыми (14%) или в одиночестве (9%). При этом большинство респондентов от 18 до 24 лет все же намерено встретить Новый год с родными — 77%.

Участники опроса планируют провести праздники дома или в городе своего проживания — об этом сообщили 69%. Работать или путешествовать намерены респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — такой ответ дали 27%.

В новогодние каникулы более половины россиян (54%) собираются посещать друзей, родных и знакомых. Особенно это характерно для аудитории в возрасте до 55 лет. Второе место по популярности занимают планы «съездить на природу» — 34% и «посещение культурных мероприятий» — 17%.

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов на популярные направления выросла на 30%. По данным СМИ, это произошло вследствие увеличения спроса на заграничные поездки в период новогодних каникул. Число тех, что хочет провести праздники не в России, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам