Цены на новогодние авиабилеты растут вместе со спросом 16 декабря 2021 в 05:29 Размер текста - 17 + Рост цен произошел из-за повышения спроса на авиабилеты вдвое Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Стоимость авиабилетов на популярные направления выросла на 30%. Это произошло вследствие увеличения спроса на заграничные поездки в период новогодних каникул. «Цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть», — пишет « Коммерсантъ ». Помимо этого отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В последние 3 дня 2021 года может произойти дополнительный скачек цен вверх, сообщает издание. Ранее Владимир Путин призвал контролировать цены на авиабилеты. Билеты на самолеты для россиян должны быть подъемными, заявил глава РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Стоимость авиабилетов на популярные направления выросла на 30%. Это произошло вследствие увеличения спроса на заграничные поездки в период новогодних каникул. «Цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть», — пишет «Коммерсантъ». Помимо этого отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В последние 3 дня 2021 года может произойти дополнительный скачек цен вверх, сообщает издание. Ранее Владимир Путин призвал контролировать цены на авиабилеты. Билеты на самолеты для россиян должны быть подъемными, заявил глава РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям