Цены на новогодние авиабилеты растут вместе со спросом

Стоимость авиабилетов на популярные направления выросла на 30%. Это произошло вследствие увеличения спроса на заграничные поездки в период новогодних каникул.
«Цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть», — пишет «Коммерсантъ». Помимо этого отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В последние 3 дня 2021 года может произойти дополнительный скачек цен вверх, сообщает издание.
Стоимость авиабилетов на популярные направления выросла на 30%. Это произошло вследствие увеличения спроса на заграничные поездки в период новогодних каникул. «Цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть», — пишет «Коммерсантъ». Помимо этого отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с прошлым годом. В последние 3 дня 2021 года может произойти дополнительный скачек цен вверх, сообщает издание. Ранее Владимир Путин призвал контролировать цены на авиабилеты. Билеты на самолеты для россиян должны быть подъемными, заявил глава РФ.