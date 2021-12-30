Совбез Украины раскрыл детали военного положения на Украине

30 декабря 2021 в 23:39 Размер текста - 17 +

Данилов рассказал о о планах ввести военное положение на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На Украине не видят угрозы полномасштабного вторжения российских войск, поэтому военное положение в стране пока вводить не планируют. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Считаю, что сегодня вводить военное положение, раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит. Что касается военного положения, то это будет зависеть от обстоятельств », — отметил он в ходе брифинга в четверг. По его словам, если возникнут обстоятельства, вынуждающие объявить о военном положении, власти Украины проинформируют общество. Однако сейчас, как заметил секретарь СНО Украины, таких обстоятельств нет. Он подчеркнул, что Россия физически не сможет устроить масштабного вторжения в страну. Кроме того, он назвал распространение в СМИ сообщения о возможном введении чрезвычайного положения «одной из информационных атак». В заключение Данилов попытался успокоить граждан, сказав, что сейчас идет большая информационная кампания. Ранее украинский политик, бывший депутат Рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил о том, что украинский президент Владимир Зеленский введет военное положение в стране 1 декабря. Затем обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб обозначил, что в мире назревают три масштабных конфликта , одним из которых является «вторжение» России на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине не видят угрозы полномасштабного вторжения российских войск, поэтому военное положение в стране пока вводить не планируют. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Считаю, что сегодня вводить военное положение, раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит. Что касается военного положения, то это будет зависеть от обстоятельств », — отметил он в ходе брифинга в четверг. По его словам, если возникнут обстоятельства, вынуждающие объявить о военном положении, власти Украины проинформируют общество. Однако сейчас, как заметил секретарь СНО Украины, таких обстоятельств нет. Он подчеркнул, что Россия физически не сможет устроить масштабного вторжения в страну. Кроме того, он назвал распространение в СМИ сообщения о возможном введении чрезвычайного положения «одной из информационных атак». В заключение Данилов попытался успокоить граждан, сказав, что сейчас идет большая информационная кампания. Ранее украинский политик, бывший депутат Рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил о том, что украинский президент Владимир Зеленский введет военное положение в стране 1 декабря. Затем обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб обозначил, что в мире назревают три масштабных конфликта, одним из которых является «вторжение» России на Украину.