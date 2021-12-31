Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу.
«Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц.
Россияне заявляют, что «Огоньки» напоминают им детство
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Некоторые россияне признаются, что смотрят телевизор только в Новый год
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А кто-то заявляет, что им, на самом деле, нравится смотреть музыкальные передачи
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А кто-то называет себя «заложником» ностальгии
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А некоторые называют свою альтернативу этой программе
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Россиянам нравятся «Голубые огоньки» из-за возможности проявить свои музыкальные способности
Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу. «Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц.