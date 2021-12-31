31 декабря 2021

В соцсетях признались в любви к «голубым огонькам» на ТВ. «Это из детства»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачастую россияне смотрят «Голубой огонек» во время семейного застолья Фото:

Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу.

«Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц.

Россияне заявляют, что «Огоньки» напоминают им детство
Некоторые россияне признаются, что смотрят телевизор только в Новый год
А кто-то заявляет, что им, на самом деле, нравится смотреть музыкальные передачи
А кто-то называет себя «заложником» ностальгии
А некоторые называют свою альтернативу этой программе
Россиянам нравятся «Голубые огоньки» из-за возможности проявить свои музыкальные способности

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Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу. «Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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