В соцсетях признались в любви к «голубым огонькам» на ТВ. «Это из детства» 01 января 2022 в 09:50 Размер текста - 17 + Зачастую россияне смотрят «Голубой огонек» во время семейного застолья Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу. «Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц. Россияне заявляют, что «Огоньки» напоминают им детство Twitter Некоторые россияне признаются, что смотрят телевизор только в Новый год Twitter А кто-то заявляет, что им, на самом деле, нравится смотреть музыкальные передачи Twitter А кто-то называет себя «заложником» ностальгии Twitter А некоторые называют свою альтернативу этой программе ВКонтакте Россиянам нравятся «Голубые огоньки» из-за возможности проявить свои музыкальные способности Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россияне в соцсетях признались в симпатии к телевизионной программе «Голубой огонек», которая выходит в эфир на канале «Россия 1» с 1962 года. По словам пользователей, это развлекательное шоу напоминает им о детстве и создает новогоднюю атмосферу. «Я люблю „Иван Васильевич меняет профессию“ и все эти „Голубые огоньки“. Знаете, это просто из детства», — написала одна из пользовательниц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям