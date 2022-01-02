Таксист «Яндекса» избил девушку и наехал на нее на автомобиле

Таксист жестоко избил журналистку из Новосибирска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новосибирске водитель «Яндекс.Такси» избил журналистку Алену Истомину, после чего наехал на нее на автомобиле. Об этом рассказала сама девушка.

По словам Истоминой, конфликт начался сразу же, как она села на переднее сиденье, отказавшись надеть маску. Водитель, сам в это время находившийся без маски, попросил ее пересесть. После этого мужчина потребовал, чтобы девушка заплатила за поездку, однако она отказалась, пояснив, что сделает, когда они доедут до места назначения. Тогда мужчина потребовал от пассажирки выйти и отменить заказ, передает Telegram-канал Readovka.

Журналистка рассказала, что вышла из автомобиля, хлопнув дверью. Водитель выбежал следом, повалил ее в снег и начал избивать ногами. «Он побежал на меня, сбил с ног, а дальше я ничего не помню. Открываю глаза, поднимаюсь, и вижу, как он идет к машине. Я начала снимать машину и самого водителя. И, хоть я была на дичайшей истерике и кричала, но ни разу при этом его не оскорбила. Вижу, как он сдает назад, а потом берет и сбивает меня! Хорошо, что я упала на снег, но все равно ударилась головой, а он просто взял и уехал», — сообщила Истомина.

Сейчас у девушки сотрясение мозга, а также многочисленные ссадины на лице. Журналистка уже подала заявление в полицию. В чате поддержки «Яндекс.Такси» перед девушкой извинились, заявили, что отстранили водителя, и выдали девушке промокоды на 10 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге водитель такси, вызванного через приложение «Ситимобил», избил пассажирку, отказавшуюся от дорогой поездки. Пострадавшая сняла свои синяки на видео и подробно описала ситуацию в Instagram.

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