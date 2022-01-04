Сомнолог: как вернуться в рабочий график после праздников

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Перед выходом на работу нужно заранее вернуться в прежний режим сна Фото:

После 5 января необходимо начать перестраивать свой режим сна из праздничного в рабочий, чтобы организм успел перестроиться. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

«В идеале, конечно, вспоминать о выходе на работу не накануне, а чтобы было время перестроиться. Хотя бы дней за пять: после пятого января, скажем, шагом на час смещать свое засыпание и пробуждение на более раннее время», — предложила Черкасова в разговоре с «Ридусом».

Также с 5 января необходимо исключать факторы, мешающие засыпанию. «Во второй половине дня стоит отказаться не только от чая, кофе и кока-колы, но и от шоколада из новогодних подарков», — уточнила врач.

Однако врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов считает, что отсыпание в длительные праздники полезно для здоровья. Но все же он рекомендует придерживаться привычного ритма сна, чтобы в первые рабочие дни после праздников не чувствовать себя хуже.

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После 5 января необходимо начать перестраивать свой режим сна из праздничного в рабочий, чтобы организм успел перестроиться. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. «В идеале, конечно, вспоминать о выходе на работу не накануне, а чтобы было время перестроиться. Хотя бы дней за пять: после пятого января, скажем, шагом на час смещать свое засыпание и пробуждение на более раннее время», — предложила Черкасова в разговоре с «Ридусом». Также с 5 января необходимо исключать факторы, мешающие засыпанию. «Во второй половине дня стоит отказаться не только от чая, кофе и кока-колы, но и от шоколада из новогодних подарков», — уточнила врач. Однако врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов считает, что отсыпание в длительные праздники полезно для здоровья. Но все же он рекомендует придерживаться привычного ритма сна, чтобы в первые рабочие дни после праздников не чувствовать себя хуже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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