03 мая 2021

Врач рассказал, как правильно выспаться в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач-сомнолог рассказал, как организовать свой сон в праздники. Фото:

Возможность в праздники спать подольше и вставать попозже полезна для здоровья, считает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Но все-таки он рекомендует не отключать будильник и просыпаться в привычное время.

«В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Однако в будние дни людям будет тяжело перестроиться обратно на рабочий график и спать меньше. Поэтому в первые дни после праздников мы чувствуем себя хуже. «Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей», — отметил эксперт. Тем, кто хочет избежать этого неудобства, Полуэктов советует не отключать будильник и вставать в то же время, что и в будни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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