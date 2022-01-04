Врачи перечислили правила прохождения диспансеризации после COVID

04 января 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Для прохождения диспансеризации после COVID нужно обратиться к терапевту Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для прохождения диспансеризации после COVID-19 переболевшим нужно обратиться к своем лечащему врачу, который определит спектр необходимых обследований. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться к своему лечащему врачу, он распишет, каких специалистов необходимо посетить. Обследование может быть длительным, все зависит от того, какие органы поражены. Чаще всего после коронавируса страдают органы дыхания, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Для прохождения диспансеризации работодатель должен предоставить сотруднику один день, если пациенту потребуются более углубленные обследования, то ему будет выдан больничный лист», — объяснил Николай Малышев. В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа добавила, что на диспансеризацию переболевших COVID-19 направляют после жалоб. «Терапевт определяет список врачей, которых необходимо пройти, по жалобам пациента выписывает направление на анализы, но, как правило, все сдать в один день не получается, бывает, что все растягивается на недели. В первую очередь при диспансеризации нужно сдать общий анализ крови и биохимию. Если у пациента были проблемы с щитовидной железой, ее нужно будет дополнительно обследовать. В истории болезни нарушения не записываются как постковидный синдром», — подчеркнула она. Лапа заметила, что для переболевавших COVID-19 в тяжелой форме существуют специальные программы реабилитации. «Программы по реабилитации есть для тех, кто тяжело болел, лежал в больнице. Когда остаются последствия после тяжелого воспаления, пациентов отправляют в санатории. Туда можно поехать сразу же после стационара на 12 дней», — подытожила она. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм «Омикрон» также может стать причиной развития постковидного синдрома. Он будет таким же, как при других мутациях COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для прохождения диспансеризации после COVID-19 переболевшим нужно обратиться к своем лечащему врачу, который определит спектр необходимых обследований. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться к своему лечащему врачу, он распишет, каких специалистов необходимо посетить. Обследование может быть длительным, все зависит от того, какие органы поражены. Чаще всего после коронавируса страдают органы дыхания, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы. Для прохождения диспансеризации работодатель должен предоставить сотруднику один день, если пациенту потребуются более углубленные обследования, то ему будет выдан больничный лист», — объяснил Николай Малышев. В беседе с URA.RU генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа добавила, что на диспансеризацию переболевших COVID-19 направляют после жалоб. «Терапевт определяет список врачей, которых необходимо пройти, по жалобам пациента выписывает направление на анализы, но, как правило, все сдать в один день не получается, бывает, что все растягивается на недели. В первую очередь при диспансеризации нужно сдать общий анализ крови и биохимию. Если у пациента были проблемы с щитовидной железой, ее нужно будет дополнительно обследовать. В истории болезни нарушения не записываются как постковидный синдром», — подчеркнула она. Лапа заметила, что для переболевавших COVID-19 в тяжелой форме существуют специальные программы реабилитации. «Программы по реабилитации есть для тех, кто тяжело болел, лежал в больнице. Когда остаются последствия после тяжелого воспаления, пациентов отправляют в санатории. Туда можно поехать сразу же после стационара на 12 дней», — подытожила она. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм «Омикрон» также может стать причиной развития постковидного синдрома. Он будет таким же, как при других мутациях COVID-19.