В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме «Омикрона»

30 декабря 2021 в 01:37 Размер текста - 17 +

По словам Натальи Пшеничной, при наличии иммунитета «Омикрон» напоминает ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вероятно постковидный синдром штамма коронавируса «Омикрон» будет таким же, как после заражения другими вариантами вируса. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. «Но если речь идет о классическом течении COVID-19, которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», — цитирует Наталью Пшеничную RT. По ее словам, прошло слишком мало времени с момента выявления штамма «Омикрон» для того, чтобы выявить существенные последствия этого варианта COVID-19. Также Пшеничная заявила, что болезнь «Омикроном» у переболевших COVID-19 и вакцинированных протекает легко, в амбулаторных условиях. «Известен даже примерный процент таких пациентов от общего числа заболевших, это около 15—20%», — отметила профессор. Она добавила, что если у пациента имеется иммунитет от коронавируса, то «Омикрон» протекает около недели, напоминая ОРВИ. «У некоторых пациентов температура поднималась выше 38 °C, такое течение болезни наблюдалось на протяжении трех—четырех дней, однако тяжелое поражение легких при этом не развивалось. И к концу первой недели подавляющее большинство таких пациентов выздоравливало», — резюмировала Наталья Пшеничная. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам иммунолога Николая Крючкова, почти вдвое снизилось число госпитализаций при «Омикроне». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус становится сезонным заболеванием. У переболевших «Омикроном» усилился иммунитет от дельта-штамма, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вероятно постковидный синдром штамма коронавируса «Омикрон» будет таким же, как после заражения другими вариантами вируса. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. «Но если речь идет о классическом течении COVID-19, которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», — цитирует Наталью Пшеничную RT. По ее словам, прошло слишком мало времени с момента выявления штамма «Омикрон» для того, чтобы выявить существенные последствия этого варианта COVID-19. Также Пшеничная заявила, что болезнь «Омикроном» у переболевших COVID-19 и вакцинированных протекает легко, в амбулаторных условиях. «Известен даже примерный процент таких пациентов от общего числа заболевших, это около 15—20%», — отметила профессор. Она добавила, что если у пациента имеется иммунитет от коронавируса, то «Омикрон» протекает около недели, напоминая ОРВИ. «У некоторых пациентов температура поднималась выше 38 °C, такое течение болезни наблюдалось на протяжении трех—четырех дней, однако тяжелое поражение легких при этом не развивалось. И к концу первой недели подавляющее большинство таких пациентов выздоравливало», — резюмировала Наталья Пшеничная. Ранее URA.RU сообщало, что, по словам иммунолога Николая Крючкова, почти вдвое снизилось число госпитализаций при «Омикроне». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус становится сезонным заболеванием. У переболевших «Омикроном» усилился иммунитет от дельта-штамма, пишет телеканал 360.