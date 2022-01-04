Макрон рассказал о желании баллотироваться в президенты Франции

Макрон сообщил, что объявит о своем выдвижении, как только для этого будут подходящие эпидемиологические условияФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что хочет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в апреле текущего года. Однако глава Пятой республики официально пока не спешит объявлять себя кандидатом.
«Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу», — сказал Макрон, отвечая на вопросы читателей Parisien.
Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас перед ним стоит цель решить все проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Политик добавил, что участие в выборах должно быть исключительно его решением.
Что касаемо ситуации с заболеваемостью COVID во Франции, недавно сообщалось о том, что на юге страны 12 человек заразились неизвестным вариантом коронавируса. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявили, что они выявили 46 мутаций в этом варианте, названным B.1.640.2.
Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что хочет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в апреле текущего года. Однако глава Пятой республики официально пока не спешит объявлять себя кандидатом. «Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу», — сказал Макрон, отвечая на вопросы читателей Parisien. Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас перед ним стоит цель решить все проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Политик добавил, что участие в выборах должно быть исключительно его решением. Что касаемо ситуации с заболеваемостью COVID во Франции, недавно сообщалось о том, что на юге страны 12 человек заразились неизвестным вариантом коронавируса. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявили, что они выявили 46 мутаций в этом варианте, названным B.1.640.2.