04 января 2022

Макрон рассказал о желании баллотироваться в президенты Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Макрон сообщил, что объявит о своем выдвижении, как только для этого будут подходящие эпидемиологические условия Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что хочет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в апреле текущего года. Однако глава Пятой республики официально пока не спешит объявлять себя кандидатом.

«Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу», — сказал Макрон, отвечая на вопросы читателей Parisien.

Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас перед ним стоит цель решить все проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Политик добавил, что участие в выборах должно быть исключительно его решением.

Что касаемо ситуации с заболеваемостью COVID во Франции, недавно сообщалось о том, что на юге страны 12 человек заразились неизвестным вариантом коронавируса. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявили, что они выявили 46 мутаций в этом варианте, названным B.1.640.2.

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Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что хочет участвовать в президентских выборах, которые пройдут в апреле текущего года. Однако глава Пятой республики официально пока не спешит объявлять себя кандидатом. «Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению, я скажу», — сказал Макрон, отвечая на вопросы читателей Parisien. Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас перед ним стоит цель решить все проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Политик добавил, что участие в выборах должно быть исключительно его решением. Что касаемо ситуации с заболеваемостью COVID во Франции, недавно сообщалось о том, что на юге страны 12 человек заразились неизвестным вариантом коронавируса. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявили, что они выявили 46 мутаций в этом варианте, названным B.1.640.2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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