Heute: во Франции выявили новый штамм COVID-19

04 января 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

В новом штамме коронавируса было выявлено 46 мутаций Фото: Размик Закарян © URA.RU 12 человек на юге Франции заразились ранее неизвестным вариантом коронавируса. Предположительно он появился в Камеруне. «После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестным вариантом. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда», — сообщает австрийская газета Heute. Отмечается, что тесты выявили «атипичную комбинацию мутаций» нового варианта вируса. «Этот вариант условно называется B.1.640.2 и впервые он был обнаружен экспертами IHU Mediterranee Infection в Марселе. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявляют, что они выявили 46 мутаций в этом варианте», — говорится в статье. Ранее сообщалось, что 31 декабря во Франции был установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, передает RT. В ноябре 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Он оказался менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, потому его распространение может привести к концу пандемии, предположили в Центре имени Гамалеи. Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал условия для окончания пандемии коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

12 человек на юге Франции заразились ранее неизвестным вариантом коронавируса. Предположительно он появился в Камеруне. «После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестным вариантом. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда», — сообщает австрийская газета Heute. Отмечается, что тесты выявили «атипичную комбинацию мутаций» нового варианта вируса. «Этот вариант условно называется B.1.640.2 и впервые он был обнаружен экспертами IHU Mediterranee Infection в Марселе. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявляют, что они выявили 46 мутаций в этом варианте», — говорится в статье. Ранее сообщалось, что 31 декабря во Франции был установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, передает RT. В ноябре 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Он оказался менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, потому его распространение может привести к концу пандемии, предположили в Центре имени Гамалеи. Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал условия для окончания пандемии коронавируса.