Heute: во Франции выявили новый штамм COVID-19

12 человек на юге Франции заразились ранее неизвестным вариантом коронавируса. Предположительно он появился в Камеруне.
«После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестным вариантом. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда», — сообщает австрийская газета Heute.
Отмечается, что тесты выявили «атипичную комбинацию мутаций» нового варианта вируса. «Этот вариант условно называется B.1.640.2 и впервые он был обнаружен экспертами IHU Mediterranee Infection в Марселе. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявляют, что они выявили 46 мутаций в этом варианте», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что 31 декабря во Франции был установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, передает RT. В ноябре 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Он оказался менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, потому его распространение может привести к концу пандемии, предположили в Центре имени Гамалеи. Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал условия для окончания пандемии коронавируса.
12 человек на юге Франции заразились ранее неизвестным вариантом коронавируса. Предположительно он появился в Камеруне. «После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, 12 человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестным вариантом. Специалисты делают вывод, что возбудитель мог появиться именно оттуда», — сообщает австрийская газета Heute. Отмечается, что тесты выявили «атипичную комбинацию мутаций» нового варианта вируса. «Этот вариант условно называется B.1.640.2 и впервые он был обнаружен экспертами IHU Mediterranee Infection в Марселе. В предварительном исследовании эксперты французского правительства заявляют, что они выявили 46 мутаций в этом варианте», — говорится в статье. Ранее сообщалось, что 31 декабря во Франции был установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, передает RT. В ноябре 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон». Он оказался менее опасным по сравнению с предыдущими вариантами COVID-19, потому его распространение может привести к концу пандемии, предположили в Центре имени Гамалеи. Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал условия для окончания пандемии коронавируса.