04 января 2022

Экономист: энергетический кризис продолжится в 2022 году

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Цены на газ не будут снижаться в 2022 году, считает Марсель Салихов Фото:
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Газовый кризис в Европе

Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

«Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия».

Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года.

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Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. «Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия». Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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