Экономист: энергетический кризис продолжится в 2022 году

05 января 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Цены на газ не будут снижаться в 2022 году, считает Марсель Салихов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. «Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия». Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на нефть, газ, электричество и другие источники энергии будут оставаться высокими весь 2022 год, что приведет к дальнейшему развитию энергетического кризиса в мире. Об этом рассказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. «Думаю, что достаточно высокий уровень цен на европейском рынке сохранится в следующем году. Потребуется достаточно высокий уровень цен, для того чтобы обеспечить восстановление запасов. Цены могут оказаться высокими даже в случае ввода в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — передают слова Салихова «Известия». Как пишет американское издание Bloombeerg, Европа может остаться без газа примерно через два месяца. Основные причины возможного дефицита — это холодная погода и низкий уровень запасов газа в хранилищах. По информации Bloombeerg, будущий дефицит может привести к тому, что энергетический кризис продлится до 2025 года.