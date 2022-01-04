Bloomberg: Европе грозит исчезновение бензина

04 января 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

В Европе может закончиться бензин из-за низкой заполненности площадок хранения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Европе может закончиться бензин, площадки хранения заполнены только на 56%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьяна Блешке. «Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться бензин. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет», — сообщил Bloomberg. Если исключить рост российского экспорта, что маловероятно, то к концу марта уровень хранения составит менее 15%. Это будет самым низким показателем за всю историю, сказал исследователь Wood Mackenzie Ltd. Энергетический кризис может продлиться до 2025 года. Европа сейчас находится в разгаре энергоперехода. Добыча природного газа снижалась в течение многих лет, это сделало Европу более зависимой от импорта. Россия теперь готова еще больше укреплять свои позиции в качестве главного поставщика, передает издание. «Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40% за последний месяц. Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок», — сообщает Bloomberg. Ранее вице-премьер Александр Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе. По его словам, дело в отказе от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота. Также негативно повлияло падение собственной добычи газа, а еще холодная и длинная зима 2020 года, считает Новак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Европе может закончиться бензин, площадки хранения заполнены только на 56%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьяна Блешке. «Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться бензин. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет», — сообщил Bloomberg. Если исключить рост российского экспорта, что маловероятно, то к концу марта уровень хранения составит менее 15%. Это будет самым низким показателем за всю историю, сказал исследователь Wood Mackenzie Ltd. Энергетический кризис может продлиться до 2025 года. Европа сейчас находится в разгаре энергоперехода. Добыча природного газа снижалась в течение многих лет, это сделало Европу более зависимой от импорта. Россия теперь готова еще больше укреплять свои позиции в качестве главного поставщика, передает издание. «Трейдеры уже готовятся к худшему: цены на газ, поставляемый с весны до 2023 года, выросли примерно на 40% за последний месяц. Некоторые говорят, что кризис может продлиться до 2025 года, когда следующая волна проектов СПГ в США начнет поставлять на мировой рынок», — сообщает Bloomberg. Ранее вице-премьер Александр Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе. По его словам, дело в отказе от долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота. Также негативно повлияло падение собственной добычи газа, а еще холодная и длинная зима 2020 года, считает Новак.