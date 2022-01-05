Депутат Госдумы предложил навсегда запретить продажу сигарет

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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
Власти должны защитить тех, кто еще не начал курить, заявил Султан Хамзаев Фото:

В России необходимо навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившемся после 2014 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев.

«В некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте. Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года. К тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, мы обязаны защитить», — сказал Хамзаев в разговоре с РИА «Новости».

Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов. Депутат привел в пример Новую Зеландию, где власти пожизненно запретили продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет.

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В России необходимо навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившемся после 2014 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев. «В некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте. Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года. К тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, мы обязаны защитить», — сказал Хамзаев в разговоре с РИА «Новости». Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов. Депутат привел в пример Новую Зеландию, где власти пожизненно запретили продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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