Депутат Госдумы предложил навсегда запретить продажу сигарет

Власти должны защитить тех, кто еще не начал курить, заявил Султан Хамзаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившемся после 2014 года. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев.

«В некоторых странах Европы работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте. Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года. К тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, мы обязаны защитить», — сказал Хамзаев в разговоре с РИА «Новости».

Ранее с аналогичной инициативой выступил депутат Госдумы РФ, телеведущий ВГТР Евгений Попов. Депутат привел в пример Новую Зеландию, где власти пожизненно запретили продажу сигарет всем, кому еще не исполнилось 14 лет.