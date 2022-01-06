Силовики начали операцию по подавлению бунта в Алма-Ате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, автомат, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, задержание, кто, контр-террористическая операция
Силовики взяли в кольцо протестующих Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Сотрудники силовых ведомств Казахстана начали спецоперацию по подавлению протестов в Алма-Ате. В настоящее время в центре города в окружение военных взята основная группа погромщиков.

«Масштабная зачистка от мародеров началась в Алма-Ате в четверг утром. В операции принимают участие военные и представители силовых ведомств», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на казахские СМИ.

По информации ТАСС, на площади перед администрацией Алма-Аты началась перестрелка между силовиками и участниками протестных акций. В центр стягивается бронетехника.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудники силовых ведомств Казахстана начали спецоперацию по подавлению протестов в Алма-Ате. В настоящее время в центре города в окружение военных взята основная группа погромщиков. «Масштабная зачистка от мародеров началась в Алма-Ате в четверг утром. В операции принимают участие военные и представители силовых ведомств», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на казахские СМИ. По информации ТАСС, на площади перед администрацией Алма-Аты началась перестрелка между силовиками и участниками протестных акций. В центр стягивается бронетехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...