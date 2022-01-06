Силовики начали операцию по подавлению бунта в Алма-Ате

Силовики взяли в кольцо протестующих Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Сотрудники силовых ведомств Казахстана начали спецоперацию по подавлению протестов в Алма-Ате. В настоящее время в центре города в окружение военных взята основная группа погромщиков.

«Масштабная зачистка от мародеров началась в Алма-Ате в четверг утром. В операции принимают участие военные и представители силовых ведомств», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на казахские СМИ.

По информации ТАСС, на площади перед администрацией Алма-Аты началась перестрелка между силовиками и участниками протестных акций. В центр стягивается бронетехника.