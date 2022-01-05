В Сургуте вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак

В Сургуте (ХМАО) вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак в парке, рассказала местная зоозащитница. Полиция проводит проверку произошедшего.
В Сургуте в парке «За Саймой» вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак. Об этом в соцсетях рассказала зоозащитница, которая стала свидетелем происшествия. Полиция проводит проверку, передает телеканал «Мегаполис Югра» в своем telegram-канале.
Зоозащитники ранее сообщали, что в этом же парке разбрасывали яд для животных. Отравились четыре собаки с бирками, две в тяжелом состоянии и еще две погибли.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе нужно окончательно закрыть вопрос с бродячими животными. По ее словам, в Югре приняли концепцию ответственного обращения. В документе указано, что у каждой бездомной собаки должен быть владелец. В округе 4 тыс. бездомных животных.
В Сургуте (ХМАО) вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак в парке, рассказала местная зоозащитница. Полиция проводит проверку произошедшего. В Сургуте в парке «За Саймой» вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак. Об этом в соцсетях рассказала зоозащитница, которая стала свидетелем происшествия. Полиция проводит проверку, передает телеканал «Мегаполис Югра» в своем telegram-канале. Зоозащитники ранее сообщали, что в этом же парке разбрасывали яд для животных. Отравились четыре собаки с бирками, две в тяжелом состоянии и еще две погибли. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе нужно окончательно закрыть вопрос с бродячими животными. По ее словам, в Югре приняли концепцию ответственного обращения. В документе указано, что у каждой бездомной собаки должен быть владелец. В округе 4 тыс. бездомных животных.