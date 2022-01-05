В Сургуте вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак

06 января 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

В парке Сургута отстреливают и травят собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак в парке, рассказала местная зоозащитница. Полиция проводит проверку произошедшего. В Сургуте в парке «За Саймой» вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак. Об этом в соцсетях рассказала зоозащитница, которая стала свидетелем происшествия. Полиция проводит проверку, передает телеканал «Мегаполис Югра» в своем telegram-канале. Зоозащитники ранее сообщали, что в этом же парке разбрасывали яд для животных. Отравились четыре собаки с бирками, две в тяжелом состоянии и еще две погибли. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе нужно окончательно закрыть вопрос с бродячими животными. По ее словам, в Югре приняли концепцию ответственного обращения. В документе указано, что у каждой бездомной собаки должен быть владелец. В округе 4 тыс. бездомных животных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте (ХМАО) вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак в парке, рассказала местная зоозащитница. Полиция проводит проверку произошедшего. В Сургуте в парке «За Саймой» вооруженный мужчина отстреливал бездомных собак. Об этом в соцсетях рассказала зоозащитница, которая стала свидетелем происшествия. Полиция проводит проверку, передает телеканал «Мегаполис Югра» в своем telegram-канале. Зоозащитники ранее сообщали, что в этом же парке разбрасывали яд для животных. Отравились четыре собаки с бирками, две в тяжелом состоянии и еще две погибли. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе нужно окончательно закрыть вопрос с бродячими животными. По ее словам, в Югре приняли концепцию ответственного обращения. В документе указано, что у каждой бездомной собаки должен быть владелец. В округе 4 тыс. бездомных животных.