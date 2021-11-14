Губернатор ХМАО сделала заявление о бродячих животных

Губернатор Югры Наталья Комарова считает, что у каждого брошенного животного должен быть владелец Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в Югре необходимо окончательно закрыть вопрос с бродячими животными. Об этом глава региона сообщила во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

Комарова напомнила, что в округе принята концепция ответственного обращения с животными. Согласно документу, у каждой бездомной собаки должен быть определен владелец. Пока же в ХМАО насчитывается почти четыре тысячи бездомных животных. «Сами создали такую проблему. Мы сначала завели например собаку, затем разлюбили и выбросили на улицу. А потом сидим и обсуждаем этот вопрос. Самое плохое — это когда безнадзорные животные создают опасность для людей. А они ни в чем не виноваты, виноват каждый из нас», — считает губернатор Югры. Она также отметила, что на отлов животных из бюджета Югры и муниципалитетов в совокупности тратится около 240 миллионов рублей в год.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе стая бездомных собак насмерть загрызла женщину. По факту произошедшего, было возбуждено уголовное дело.