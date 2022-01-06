Суд Костромы арестовал обвиняемых в убийстве 5-летней девочки

Свердловский районный суд Костромы арестовал двоих обвиняемых в убийстве пятилетней девочки. О решении сообщила пресс-служба суда.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Они помещены за решетку на два месяца.
Трагедия произошла 4 января в Костроме. По версии следствия, 44-летний и 25-летний мужчины, ранее отсидевшие в местах лишения свободы, похитили на улице 5-летнюю девочку, притащили ее к себе в общежитие, где изнасиловали и убили. После случившегося в городе собрался народный сход, требовавший выдачи подозреваемых.
Свердловский районный суд Костромы арестовал двоих обвиняемых в убийстве пятилетней девочки. О решении сообщила пресс-служба суда. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Они помещены за решетку на два месяца. Трагедия произошла 4 января в Костроме. По версии следствия, 44-летний и 25-летний мужчины, ранее отсидевшие в местах лишения свободы, похитили на улице 5-летнюю девочку, притащили ее к себе в общежитие, где изнасиловали и убили. После случившегося в городе собрался народный сход, требовавший выдачи подозреваемых.