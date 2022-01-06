Суд Костромы арестовал обвиняемых в убийстве 5-летней девочки

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд избрал меру пресечения для обвиняемых в убийстве ребенка Фото:

Свердловский районный суд Костромы арестовал двоих обвиняемых в убийстве пятилетней девочки. О решении сообщила пресс-служба суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Они помещены за решетку на два месяца.

Трагедия произошла 4 января в Костроме. По версии следствия, 44-летний и 25-летний мужчины, ранее отсидевшие в местах лишения свободы, похитили на улице 5-летнюю девочку, притащили ее к себе в общежитие, где изнасиловали и убили. После случившегося в городе собрался народный сход, требовавший выдачи подозреваемых.

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Свердловский районный суд Костромы арестовал двоих обвиняемых в убийстве пятилетней девочки. О решении сообщила пресс-служба суда. «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Они помещены за решетку на два месяца. Трагедия произошла 4 января в Костроме. По версии следствия, 44-летний и 25-летний мужчины, ранее отсидевшие в местах лишения свободы, похитили на улице 5-летнюю девочку, притащили ее к себе в общежитие, где изнасиловали и убили. После случившегося в городе собрался народный сход, требовавший выдачи подозреваемых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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