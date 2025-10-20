Страна ЕС не нашла другого поставщика газа кроме России
У Сербии нет альтернативы русскому газу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
У Сербии нет альтернативных источников газа кроме России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Люди говорят — у нас есть еще год и несколько месяцев. А что нам сделать за это время? Как и что построить? Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор — соединительный газопровод» — отметил Вучич. Его слова приводит агентство»Танюг».
Президент напомнил, что крупнейшие теплоэлектростанции страны в Панчево и Нови-Саде работают на природном газе, который обеспечивает не только энергетическую систему, но и критически важен для промышленности, экономики и привлечения иностранных инвестиций. По его данным, нынешние потребности Сербии составляют 2,7 миллиарда кубометров газа в год, а в перспективе этот показатель вырастет до 3 миллиардов.
В мае 2025 года Сербия и Россия договорились продлить действующий контракт на поставку газа до конца 2025 года, при этом Белград ведет переговоры о долгосрочном соглашении для обеспечения стабильных поставок. Президент Александр Вучич обсуждал этот вопрос с главой России Владимиром Путиным во время визита в Москву и на встрече в Китае.
