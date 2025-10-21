Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
21 октября 2025 в 05:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Правительство под руководством Фумио Кисиды в полном составе подало в отставку накануне парламентского голосования по избранию нового премьер-министра Японии. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал