Россиян призвали не хранить большие суммы на картах из-за последних событий

Хранить суммы не запрещено законом Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россиянам лучше не держать большие средства на банковских картах. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — рассказала Мери Валишвили изданию «Прайм».

Она также отметила, что средства, которые временно не используются, должны приносить доход владельцу. По мнению эксперта, для этого лучше использовать вклады или накопительные счета, где деньги остаются доступны, но защищены и приносят доход. Валишвили подчеркнула, что при хранении средств на накопительном счете клиент может в любой момент снять их без потери начисленных процентов.

