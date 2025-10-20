Логотип РИА URA.RU
Близится день, когда налоговая начнет взыскивать с россиян долги без суда

21 октября 2025 в 04:49
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 ноября 2025 года получит право взыскивать налоговые долги с граждан в досудебном порядке. Об этом сообщила исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.

«Новый порядок распространяется именно на физических лиц — тех, кто не оплатил имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отраженные в уведомлениях ФНС», — пояснила юрист. Ее слова приводит РИА Новости.

Романова уточнила, что до 1 ноября налоговая служба была обязана обращаться в суд, дожидаться исполнительного листа и только после этого передавать документы судебным приставам для взыскания задолженности. Теперь этот этап исключается, и ФНС сможет напрямую инициировать процедуру взыскания.

Нововведение предложили недавно. Перед тем, как у человека пройдет взыскание средств, к нему придет уведомление на «Госуслугах». Подробнее о том, как будет проходить весь процесс в новых реалиях — в материале URA.RU.

