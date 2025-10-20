Глава Ростовской области сделал заявление после атаки БПЛА
21 октября 2025 в 04:40
В многоэтажном жилом доме взрывотехнические подразделения завершили обследование помещений. В настоящее время подразделения продолжают обследование территории. Помимо торговых павильонов и автомобилей, повреждения также были зафиксированы в здании частного медицинского центра. Городской администрации поручено в утренние часы оперативно организовать работу муниципальной комиссии для документирования причиненного ущерба. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
