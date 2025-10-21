Логотип РИА URA.RU
В Венгрии пообещали защитить Путина и Трампа вместе со специалистами из РФ

21 октября 2025 в 05:40
Защита Путина и Трампа будет первостепенной задачей Венгрии, подчеркнул аналитик Кошкович

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецслужбы Венгрии, России и США обеспечат максимальную безопасность президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их предстоящей встречи в Будапеште. О подготовке к визиту сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты», — написал Кошкович в соцсети Х. Эксперт отметил, что встреча лидеров носит исключительный статус, поэтому к вопросам безопасности подошли с особой тщательностью.

Как уточнил Кошкович, венгерские правоохранители взаимодействуют с коллегами из России и США для создания единой системы защиты. К работе подключены сотрудники спецслужб и протокольных подразделений, отвечающих за безопасность первых лиц. Кроме того, в Будапеште усилены меры контроля на стратегических объектах, а также ограничено движение транспорта и пешеходов в центральных районах города.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна готова обеспечить необходимые условия для безопасных переговоров президентов России и США. Встреча Путина и Трампа в Будапеште стала возможной после их телефонного разговора, а выбор города объяснялся нейтральной позицией Венгрии по украинскому конфликту и ее репутацией одной из самых безопасных стран Европы.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

