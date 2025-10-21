В Батайске подвели первые итоги последствий падения БПЛА

Взрывотехники обследовали дом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители многоквартирного дома в Батайске (Ростовская область) могут вернуться в свои квартиры после обследования взрывотехниками. Несущие конструкции здания не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Батайске завершено обследование многоквартирного дома на Западном шоссе. Взрывотехники установили, что несущие конструкции здания не нарушены, и разрешили жителям вернуться в квартиры. На улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию — там повреждены торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра», — написал Слюсарь в своем telegram-канале после выезда на место происшествия и заслушивания докладов оперативно-спасательных служб.

Губернатор поручил администрации города утром организовать работу муниципальной комиссии по фиксации ущерба. Координацию действий спасателей на месте глава региона возложил на руководителя регионального департамента по ЧС Павла Нудгина.

