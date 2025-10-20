Повреждена многоэтажка, жильцов эвакуировали: что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область
Беспилотники ударили по домам мирных жителей
Вражеские беспилотники атаковали дома мирных жителей в Ростовской области. Украинские дроны сбивают силами ПВО. Людей эвакуируют в безопасные места. Подробности об атаке на Батайск и столицу региона — в материале URA.RU.
В Батайске были слышны взрывы
В Батайске прозвучала серия взрывов. Мэр города Валентин Кукин в telegram-канале выступил с сообщением и попросил местных жителей не паниковать и не подходить к окнам из-за возможного падения БПЛА. Позже стало известно о последствиях: на Западном шоссе в высотном многоквартирном доме частично разрушена стена на верхних этажах. Кроме того, по сообщению главы региона Юрия Слюсаря, обломки другого БПЛА упали во дворе дома на улице Октябрьская, где в зданиях были повреждены стекла. В обоих случаях обошлось без потерпевших.
Люди эвакуированы из домов в Батайске
В Батайске из-за разрушений стены в многоквартирном доме на Западном шоссе спасатели вывели из здания 20 человек. В настоящее время власти решают вопрос о предоставлении им временного жилья. На место прибыл исполняющий обязанности главы Батайска.
Все экстренные службы города работают, в случае необходимости горожанам рекомендуют обращаться по номеру 112, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА ранен житель
Последствия падения беспилотников зафиксированы и в областном центре. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону БПЛА упали на два высотных дома. В результате инцидента один из жителей получил осколочные ранения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Также на месте медицинская помощь была оказана несовершеннолетнему. К месту падению выехал заместитель главы города, сообщают представители властей.
