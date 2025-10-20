В смерти американского шахматиста обвинили россиянина

Высказывания российского шахматиста могли негативно сказаться на состоянии его коллеги из США Фото: Илья Московец © URA.RU

Российского гроссмейстера Владимира Крамника обвинили в оказании психологического давления на американского шахматиста Дэниэла Народицкого, который скончался 19 октября на 30-м году жизни. Ранее шахматист из РФ публично выразил обеспокоенность состоянием коллеги из США и предположил, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное».

«После появления информации о смерти Народицкого некоторые пользователи обвинили российского гроссмейстера в психологическом давлении. Они заявили, что высказывания Крамника могли негативно сказаться на состоянии Народицкого», — уточнила Лента.ру.

Поводом для таких предположений стали публичные заявления Крамника о том, что он серьезно обеспокоен тем, как выглядит американский шахматист. Россиянин призывал обратить внимание на состояние коллеги его родных.

Продолжение после рекламы