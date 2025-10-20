В смерти американского шахматиста обвинили россиянина
Высказывания российского шахматиста могли негативно сказаться на состоянии его коллеги из США
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российского гроссмейстера Владимира Крамника обвинили в оказании психологического давления на американского шахматиста Дэниэла Народицкого, который скончался 19 октября на 30-м году жизни. Ранее шахматист из РФ публично выразил обеспокоенность состоянием коллеги из США и предположил, что тот мог использовать «нечто большее, чем просто снотворное».
«После появления информации о смерти Народицкого некоторые пользователи обвинили российского гроссмейстера в психологическом давлении. Они заявили, что высказывания Крамника могли негативно сказаться на состоянии Народицкого», — уточнила Лента.ру.
Поводом для таких предположений стали публичные заявления Крамника о том, что он серьезно обеспокоен тем, как выглядит американский шахматист. Россиянин призывал обратить внимание на состояние коллеги его родных.
Как сообщало URA.RU ранее, Дэниэлу Народицкому было 29 лет. В пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE) заявили, что он был талантливым шахматистом и педагогом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.