В нескольких российских аэропортах введены ограничения
21 октября 2025 в 04:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
